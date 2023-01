BARLETTA – Il velodromo dello stadio Lello Simeone di Barletta farà regolarmente parte della manutenzione programmata. Lo storico circuito per il ciclismo su pista, unico in Puglia con quello di Nardò, non verrà abbattuto bensì riqualificato nell’ambito dei lavori previsti per l’intera struttura, che già prevede la posa del manto erboso e la ristrutturazione di giardini e servizi. L’amministrazione comunale resta in contatto con la federazione ciclistica nazionale. Il progetto di manutenzione dell’intero Simeone costerà circa due milioni di euro, di cui mezzo milione dalle casse di Palazzo di città e il resto da fondi europei.

