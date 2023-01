ANDRIA – La Questura della BAT potrà contare su 11 nuovi agenti della Polizia di Stato. L’implementazione arriva dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per ampliare gli organici dei presidi locali in una zona dinamica come la sesta provincia pugliese. Gli agenti, provenienti da diverse questure d’Italia, sono stati accolti dal Questore Roberto Pellicone, che si è raccomandato per lo svolgimento della mansione col massimo impegno. Le nuove forze di polizia andranno ad implementare i commissariati di Barletta, Trani e Canosa, avviando immediatamente l’attività di controllo e vigilanza sul territorio. Si pone così un primo rinforzo agli organici, come richiesto anche dalla procura della repubblica di Trani. Il 2023 si apre con il potenziamento delle forze dell’ordine.

