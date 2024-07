Spot Carabinieri: Lino Banfi testimonial contro truffe ad anziani

Lino Banfi, noto come il “Nonno d’Italia”, è il volto scelto dall’Arma dei Carabinieri per la nuova campagna di comunicazione contro le truffe agli anziani. La scelta dell’amato attore pugliese nasce dall’esigenza di avvicinarsi ulteriormente alla popolazione anziana, con l’obiettivo di fornire consigli chiari e utili per difendersi dai raggiri.

Lo spot, diffuso sulle piattaforme social dei Carabinieri e sui media tradizionali, vede Banfi e il comandante di stazione del suo quartiere avvertire gli spettatori sui pericoli delle truffe.

Durante un dialogo con il maresciallo, Banfi racconta con il suo stile inconfondibile alcune esperienze di conoscenti truffati, lasciando poi spazio al comandante che esorta il pubblico a fare attenzione e a rivolgersi con fiducia ai Carabinieri chiamando il 112 Nue.

Lo spot si conclude con l’invito a consultare il sito Carabinieri.it, dove sono elencate le principali tipologie di truffe e i modi per riconoscerle. Nonostante la fantasia dei truffatori, le loro tecniche seguono schemi ricorrenti e individuarli è il primo passo per difendersi.

Oltre allo spot, è stata realizzata una locandina che sarà affissa in tutte le caserme, parrocchie e luoghi di ritrovo degli anziani, e un opuscolo pieghevole che verrà distribuito ai cittadini. Questi materiali offrono consigli semplici e chiari per evitare di cadere vittima delle truffe, come prestare attenzione agli sconosciuti, diffidare dalle apparenze e limitare la confidenza su internet.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author