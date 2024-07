Puglia Evo 2024: l’evento che celebra l’eccellenza dell’olio

Puglia Evo 2024 è l’evento che celebra l’olio, una delle eccellenze della nostra terra. Le nostre telecamere sono andate a Masseria Montalbano di Ostuni all’iniziativa promossa dall’associazione italiana sommelier.

Il confronto sull’innovazione partendo dalla tradizione del settore oleario pugliese.

È stato il tema protagonista indiscusso di PUGLIA EVO 2024, l’evento che i Sommelier AIS Puglia in collaborazione con la Regione Puglia Assessorato Agricoltura hanno dedicato alla valorizzazione della cultura dell’olio extravergine d’oliva regionale.

La manifestazione, che ha avuto luogo nella suggestiva Masseria Montalbano, è stata condotta dal Presidente dei Sommelier AIS Puglia Giacomo D’Ambruoso e da Rocco Caliandro, Referente OLIO Evo AIS Puglia e Delegato AIS Brindisi.

La serata è iniziata come da programma con un convegno sul tema “L’olio extravergine pugliese nell’evoluzione della cucina mediterranea”, durante il quale esperti del settore hanno discusso l’importanza dell’olio EVO dalla terra alla tavola.

Tra i relatori sono intervenuti il Dott. Donato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, la Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo, docente associato di Scienze e Tecnologie Alimentari all’Università degli Studi di Bari, il Dott. Luigi Caricato, scrittore e giornalista, ideatore del progetto culturale Olio Officina, il Dott. Michele Peragine, giornalista enogastronomico e Presidente dell’AGAP – Associazione Giornalisti Agroalimentare Puglia, e il Dott. Giuseppe Baldassarre, Consigliere Nazionale AIS e presidente della sottocommissione Olio Evo AIS Italia. Il convegno è stato ripreso dalle telecamere del TG5 Gusto di Gioacchino Bonsignore, contribuendo a una maggiore visibilità dell’evento.

Durante il convegno, significativi sono stati anche gli interventi di alcuni rappresentanti dei consorzi di valorizzazione delle Dop dell’Olio di Puglia come Giovanni Melcarne per la DOP Terra d’Otranto e Pietro D’Amico per la DOP Collina di Brindisi, oltre a quello di Pierangelo Argentieri di Federalberghi Brindisi.

Momento clou della serata è stato quello della premiazione della Selezione dei Migliori Oli EVO di Puglia 2024, con riconoscimenti per i migliori oli nelle categorie “Fruttato Intenso”, “Fruttato Medio” e “Fruttato Leggero”. La selezione è stata realizzata da una Commissione di Sommelier AIS Professionisti esperti in analisi sensoriale, confermando l’impegno della Puglia nel promuovere la qualità del suo olio.

A seguire gli ospiti hanno partecipato a un vero e proprio tour sensoriale con degustazioni di piatti preparati dallo Chef Executive di Masseria Montalbano, Giovanni Curri. I piatti hanno visto come protagonista principale gli oli EVO delle cultivar più rappresentative della regione, tra cui peranzana, coratina, ogliarola, leccino e favolosa. Una selezione di vini bianchi, rosati, rossi e bollicine ha completato l’esperienza gastronomica, esaltando il binomio inscindibile di vino e olio della Puglia.

“PUGLIA EVO 2024 si è concluso con grande successo, registrando una partecipazione di pubblico straordinaria e sottolineando l’importanza della cultura dell’olio extravergine d’oliva per il territorio pugliese. La serata ha rappresentato un’occasione unica di approfondimento, scambio e celebrazione delle eccellenze locali, confermando l’impegno della Regione Puglia e dell’AIS Puglia nella promozione della qualità e della cultura dell’olio EVO regionale”, sono le parole di Giacomo D’Ambruoso Presidente AIS Puglia. “L’evento ha rappresentato un importante momento di approfondimento per tutto il settore oleario pugliese, favorendo scambi di idee e prospettive future. Questa iniziativa ha voluto dare importanza e visibilità all’OLIO EVO e va a coronare il progetto AIS ITALIA di avvio di percorsi di valorizzazione e di successo come è avvenuto e sta avvenendo per il vino pugliese” ha continuato Rocco Caliandro, Referente OLIO Evo AIS Puglia.

GLI OLI EVO PUGLIESI PREMIATI A PUGLIA EVO 2024

CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO

1° MONO COOL TIVAR DENOCCIOLATO

VISCONTI STORIE DI TERRA – TORREMAGGIORE (FG)

2° SIEPE MONOVARIETALE ARBEQUINA

PODERE CENTODIECI DI DATTOLI FABIO – FOGGIA

3° MIMÌ OGLIAROLA

AZIENDA AGRICOLA DONATO CONSERVA – MODUGNO (BA)

3° BIOLOGICO FORESTAFORTE

FORESTAFORTE FRANTOIO OLEARIO DI MELCARNE GIOVANNI – GAGLIANO DEL CAPO (LE)

CATEGORIA FRUTTATO MEDIO

1° SCISCI GRANDI OLI L’OLIO DI MIA FIGLIA

AZIENDA AGRICOLA ULIVETO SRL – MONOPOLI (BA)

2° TANGERE STELLAS

AZIENDA AGRICOLA MASSERIA IL FRANTOIO – OSTUNI (BR)

3° SCISCI GRANDI OLI MONOCULTIVAR CORATINA

AZIENDA AGRICOLA ULIVETO SRL – MONOPOLI (BA)

3° INFIORE MONOCULTIVAR CORATINA RISERVA

AGR. TOMMASO FIORE – GIOVINAZZO (BA)

CATEGORIA FRUTTATO INTENSO

1° TRA DUE MARI

DONNA OLERIA – MONTERONI DI LECCE (LE)

2° DOP TERRA DI BARI CASTEL DEL MONTE

BIOLEVANTE – ANDRIA (BT)

2° MONOCULTIVAR CORATINA BIOLOGICO PROFUMI DI CASTRO

AGRICOLA ADRIATICA VIVAI – SPEZIALE DI FASANO (BR)

3° MIMÌ CORATINA

AZIENDA AGRICOLA DONATO CONSERVA – MODUGNO(BA)

3° MONOCULTIVAR CORATINA

INTINI – ALBEROBELLO (BA)

Oltre agli oli premiati tanti gli Attestati di Gran Menzione per gli oli che hanno superato un punteggio qualitativo di 80/100 valutato dalla Commissione di Sommelier AIS Puglia esperti di analisi sensoriale.

GRAN MENZIONI

CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO

-OLIO DI PUGLIA IGP

LE FERRE – CASTELLANETA (TA)

-PHOEBE MONOVARIETALE BORGIONA

AGR. CORLETO – ASCOLI SATRIANO (FG)

CATEGORIA FRUTTATO MEDIO

-ADDURÉ MONOCULTIVAR CORATINA

MANDWINERY – CERIGNOLA (FG)

-CORONA DELLE PUGLIE MONOCULTIVAR CORATINA BIOLOGICO

COVAN – COOP. OLIVICOLTORI ANDRIESI – ANDRIA (BT)

-FIOR D’ULIVO MONOCULTIVAR CORATINA

TINELLI FARM – MOLFETTA (BA)

-CORONA DELLE PUGLIE MONOCULTIVAR CORATINA FRUTTATO MEDIO

COVAN – COOP. OLIVICOLTORI ANDRIESI – ANDRIA (BT)

-LA CORATINA SCHINOSA

AZIENDE AGRICOLE DI MARTINO SAS – TRANI (BT)

-VERDE É RUBINO MONOCULTIVAR PERANZANA

VERDE É RUBINO DANIELA BUBBA – SAN SEVERO (FG)

-PERANZANA BIOLOGICO

PODERE SERRAGLIO – SAN SEVERO (FG)

-AVELDIUM MONOCULTIVAR CORATINA

OLII SANTORO S.R.L. – ANDRIA (BAT)

-TERRA DI BARI CASTEL DEL MONTE DOP MONOCULTIVAR CORATINA

CONTE SPAGNOLETTI ZEULI – ANDRIA (BT)

-EX U A n° 127

AGRICOLA GIULIANI S.A.S. – CASTEL NUOVO DELLA DAUNIA (FG)

-MONOVARIETALE PERANZANA

FRANTOIO PRINCIPE PA.VI.RO. – TORREMAGGIORE (FG)

-BIOLOGICO VARIETA’ CORATINA

LE 4 CONTRADE – ANDRIA (BA)

-SELEZIONE LE FERRE

LE FERRE – CASTELLANETA (TA)

-VALLILLO SERRACAPRIOLA PROVENZALE

AGRIDEAVALLILLO SRL – SERRACAPRIOLA (FG)

-AURA MONOVARIETALE PERANZANA

AGR. CORLETO – ASCOLI SATRIANO (FG)

-ORO DI RUFOLO DON GAUDIO

AGRICOLA ORTOPLANT DI DE PALO M.R.C. S.S. – GIOVINAZZO (BA)

-TRISOLE DOP COLLINA DI BRINDISI

IL FRANTOLIO DI D’AMICO PIETRO – CISTERNINO (BR)

-VILLA SCHINOSA FRUTTATO MEDIO 100% VARIETÀ F.S. 17

AGR. CORRADO CAPECE MINUTOLO – TRANI (BT)

-IACULLI

FRANTOIO OLEARIO IACULLI – CERIGNOLA (FG)

-OLIO DI PUGLIA IGP

OLEAMURGIA – CASSANO DELLE MURGE (BA)

-CINQUE SANTI BIOLOGICO

MASSERIA CINQUE SANTI – EREDI CUCUGLIATO DI ANNA

CANDELIERE & FIGLI SS – VERNOLE (LE)

-DENO’

CONGEDI – UGENTO (LE)

-PUGLIA OLIO AMORE

AGR. DE CARLO – BITRITTO (BA)

CATEGORIA FRUTTATO INTENSO

-ORO DI RUFOLO ÉLITE MONOVARIETALE DI CORATINA

AGRICOLA ORTOPLANT DI DE PALO M.R.C. S.S. – GIOVINAZZO (BA)

-DI CORATINA

DI MOLFETTA PANTALEO – BISCEGLIE (BT)

-DENOCCIOLATO MONOCULTIVAR CORATINA

FRANTOIO MURAGLIA – ANDRIA (BT)

-LUMA SELEZIONE CORATINA

LAMACUPA – CORATO (BA)

-MONOCULTIVAR CORATINA BIOLOGICO

AGRIMAGGIORE – BARLETTA (BT)

-MONOCULTIVAR PERANZANA

AGR. DE CARLO – BITRITTO (BA)

-VILLA SCHINOSA FRUTTATO INTENSO 100% VARIETÀ CORATINA

AGR. CORRADO CAPECE MINUTOLO – TRANI (BT)

-MINERVA MONOCULTIVAR CORATINA

TENUTE IL MANDRIONE – VIESTE (FG)

