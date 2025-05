Bari, sul lungomare i 164 anni dell’Esercito Italiano

BARI – Si sono concluse con gli onori finali scanditi dalla musica eseguita dalla Fanfara del 7° reggimento bersaglieri le celebrazioni per il 164° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano. Chiuso il lungomare Nazario Sauro di Bari per tutta la mattinata per permettere a istituzioni e visitatori di partecipare alla cerimonia militare che oltre ai discorsi di rito, ha accolto le esibizioni dei paracadutisti del Reparto Attività Sportive per rappresentare la capacità delle varie componenti militari e la specializzazione dei reparti della Forza Armata, dimostrata anche attraverso la sfilata di mezzi e assetti tecnologici, tra cui velivoli di ultima generazione dell’aviazione dell’Esercito e dal contestuale aviolancio a mare dei paracadutisti del Comando delle Forze Speciali.

La scelta del capoluogo pugliese quest’anno come sede della cerimonia non è casuale. Qui infatti insistono le brigate Briscese e Pinarolo, quest’ultima insignita tra l’altro delle Chiavi della città

