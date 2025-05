Disabilità gravissima, Barone: “Resta l’assegno da 700 euro”

L’assegno di sostegno familiare destinato alle persone con disabilità gravissima sarà confermato nella misura di 700 euro mensili fino al 31 dicembre 2025. La decisione è frutto dell’autorizzazione concessa nei giorni scorsi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha consentito alle Regioni di anticipare fondi propri in attesa della definizione del nuovo Piano Nazionale per la Non Autosufficienza.

“Una notizia che rappresenta un sollievo concreto per migliaia di famiglie pugliesi”, ha dichiarato Rosa Barone, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, esprimendo riconoscenza per il lavoro svolto dal dipartimento regionale al Welfare.

Barone ha sottolineato l’importanza della continuità assistenziale per chi convive con situazioni di disabilità gravissima e del riconoscimento del ruolo centrale dei caregiver. “Durante il mio incarico di assessora al Welfare ho mantenuto un confronto costante con famiglie e associazioni, apprezzando direttamente il valore del loro impegno. La conferma dell’assegno rappresenta un risultato fondamentale. In caso contrario, avremmo rischiato conseguenze molto serie”, ha aggiunto.

La consigliera ha inoltre ricordato che la Regione Puglia, in mancanza di una legge nazionale che riconosca pienamente i diritti dei caregiver familiari, ha introdotto nel 2023 una misura specifica a loro sostegno. “Un percorso che non va interrotto e che continuerò a portare avanti in stretta collaborazione con il consigliere delegato Ruggiero Mennea”, ha concluso.

