BARI – Uno spettacolo itinerante e interattivo per celebrare il San Nicola dei Baresi. In occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono del capoluogo, il Teatro Niccolò Piccinni mette in scena “San Nicola dei Baresi”, di Marco Grossi, Compagnia Malalingua, voluto e organizzato dal Comune in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. La Compagnia Malalingua (vincitrice nel 2017 de I Teatri del sacro) porta avanti da tempo uno studio sulla storia dei santi e sulla loro influenza nella cultura contemporanea. Lo spettacolo si tiene per tutta la giornata che chiude i festeggiamenti del santo patrono e sarà dedicato a 60 spettatori per volta, fino a sera.

