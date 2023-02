Spettacolo al ‘Viviani’: 2-2 tra Potenza e Picerno, gran rimonta degli ospiti

POTENZA – Pari e spettacolo nel derby lucano della 27^ giornata di campionato del Girone C di Serie C: è 2-2 al Viviani tra Potenza e Picerno che si spartiscono la posta in palio al termine di una partita dai due volti, piatta nella prima frazione ed emozionantissima nella ripresa. I padroni di casa salgono a quota 30 punti e sono quint’ultimi in classifica, gli ospiti invece consolidano il loro piazzamento playoff arrampicandosi fino a quota 39.

Raffaele opta per il canonico 3-5-2 con Verrengia a sinistra e con Caturano e Di Grazia in attacco, Longo risponde affidandosi al marchio di fabbrica 4-2-3-1 con Santarcangelo unico riferimento avanzato e con De Cristofaro sulla trequarti. In cronaca. Le prime due chances capitano sul piede di Di Grazia che prima al minuto 9 spedisce alto sopra la traversa da posizione defilata e poi quattro minuti dopo calcia debolmente tra le braccia di Albertazzi dall’interno dell’area. Sono di fatto gli unici veri sussulti di un primo tempo che, a parte un paio di tentativi dalla distanza di Ceccarelli, non regala nient’altro.

Nella seconda frazione la musica cambia completamente. Partono forte gli uomini di Raffaele che tra il minuto 56 e il minuto 59 prima stappano e poi rischiano di indirizzare definitivamente l’incontro. A sbloccarla è il solito Caturano, abile nel farsi trovare pronto al centro dell’area su cross da sinistra di Verrengia: colpo di testa vincente e tredicesimo centro in campionato. Tre minuti dopo tocca al suo compagno di reparto Di Grazia che, lanciato in profondità da Cittadino, vince il contrasto con un difensore avversario e a tu per tu con Albertazzi non sbaglia per la rete del 2-0. Partita in ghiaccio? Neanche per scherzo, perché il Picerno non muore mai. Al minuto 61 Ceccarelli calcia dal limite e per poco non trova il sette, per l’arbitro è calcio d’angolo: i padroni di casa si fermano a protestare, gli ospiti li sorprendono e battono subito, il cross al centro da sinistra viene trasformato in gol da Santarcangelo che svetta più in alto di tutti. A quel punto i ragazzi di Longo ci credono e sfiorano il pari al minuto 72 con De Cristofaro, il cui destro dal limite viene ben respinto da Gasparini, e al minuto 75 sempre con Santarcangelo, sempre con un colpo di testa: sfera a lato. Alla fine, quando l’incontro sembra aver detto tutto, gli sforzi del Picerno vengono premiati: in pieno recupero il cross da sinistra di Guerra viene spizzato da un difensore potentinto, la palla termina sul piede di Kouda che con un piattone beffa Gasparini. Tripudio sotto il settore ospiti e festa tutto melandrina, per il Potenza un punto e tanto rammarico.

