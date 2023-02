CERIGNOLA – Cerignola isola felice, gli ofantini battono in rimonta l’Avellino, al “Monterisi” termina 3-1. Una gara bellissima in cui, probabilmente, si è visto il miglior Cerignola della stagione. Gli ofantini tornano quarti in solitaria, scavalcando in un colpo solo Foggia e Picerno. In cronaca. Primo tempo divertente ma senza reti. L’episodio più clamoroso giunge tra il 19’ ed il 21’: Tascone colpisce di testa sul traversone di Achik, Pane sventa tutto ma sul prosieguo dell’azione lo stesso centrocampista finisce giù, è calcio di rigore. Dal dischetto l’estremo difensore irpino ipnotizza Achik, si resta sullo 0-0. Al 27’ Ruggiero entra in area superando due avversari, Pane si distende e blocca. 34’, Moretti si coordina dalla distanza, para Saracco. La ripresa. Al 51’ Achik finalizza un contropiede calciando verso la porta, Pane respinge e sulla ribattuta D’Ausilio non è lucido. 54’, arriva il vantaggio dell’Avellino: rimessa di Rizzo, si addormenta la difesa ofantina, Trotta serve Raffaele Russo che trafigge Saracco. Doccia gelata per l’Audace, che reagisce caparbiamente. Al 56’ Tascone calcia di collo pieno, Pane toglie la sfera dal sette. 61’, ecco il pareggio: Benedetti sbaglia tutto in fase di impostazione, Achik ne approfitta e rimette tutto in equilibrio. Il marocchino si fa definitivamente perdonare l’errore dal dischetto al 70’: incomprensione tra Auriletto e Pane, Achik non perdona ed insacca ribaltando il risultato. Gli irpini protestano per un presunto fallo in attacco. 75’, occasionissima per l’Avellino, calcio piazzato di Russo, Saracco smanaccia, Maisto ci prova ed il portiere riesce addirittura a bloccare. 84’, arriva il gol del 3-1, Bianco vince un rimpallo, Russo è bravo a servire Malcore che da subentrato mette in ghiaccio il match. Raggiunta quota 40 punti, 41 per l’esattezza, l’Audace conquista il terzo risultato utile di fila e manda un segnale al campionato: per i play-off ci sono anche gli uomini di Pazienza.

Foto Mario Marino.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp