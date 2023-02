Mignani: “Volevamo vittoria a tutti costi. Non bene nel primo tempo”.

BARI – Mignani si gode i tre punti ma frena gli entusiasmi e da buon pragmatico qual è punta ad alzare ancora di più l’asticella: “È stata una partita dove secondo me il Bari ha meritato anche se si è complicato la vita. Siamo tornati in vantaggio e abbiamo fatto un po’ meglio del Cosenza”. Esposito migliore in campo con gol e assist, ma il tecnico vuole di più: “Mi aspetto di più da lui e anche da Scheidler. L’ho cambiato perché volevo un giocatore più fisico che potesse intervenire di testa sulle palle alte e sui cross e perché Scheidler si sta allenando bene e andava premiato. Oggi non ci sono promossi e bocciati».

Si alza il rendimento interno del Bari: «I punti valgono in casa e in trasferta – continua il mister – le prestazioni anche in casa sono sempre state all’altezza, non abbiamo trovato squadre che ci hanno messo sotto. Mi è piaciuto che nel secondo tempo la squadra ha voluto la vittoria e ha provato a vincere».

Sul primo tempo: “Siamo mancati di ritmo e intensità, non siamo sempre capaci di gestire la partita”.

