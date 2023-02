Taranto: Capuano, ‘Prova di carattere e maturità’

“Questo pareggio è figlio di una prova di carattere e maturità perché ottenuto cont un’ottima squadra – analizza Ezioino Capuano, tecnico del Taranto , dopo lo 0-0 con la Juve Stabia -. Abbiamo disputato un’ottima partita, nel primo tempo siamo stati bravi nelle scalate e belli da vedere. Nella ripresa i nostri avversari hanno modificato il sistema di gioco e potevano anche vincere. Ritengo, però, che il pareggio sia il risultato più giusto. Negli ultimi 5 minuti eravamo sulle gambe. ma il Taranto mi è piaciuto tantissimo. Erano indisponibili calciatori importanti come Diaby e Semprini. Antonini non avrebbe dovuto giocare, ma è stato bravo lo staff medico a metterlo a disposizione. Ora iniziano le montagne da scalare, con la vittoria del Monterosi sul Giugliano si è alzata la quota salvezza. Siamo ancora in una posizione di classifica preoccupante. ma abbiamo 34 punti e torniamo a Taranto con un punto e un’ottima prestazione”.

POCHESCI: “SIAMO STATI SFORTUNATI, MA NEL CALCIO CONTA FARE GOL’ – Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà sulle fasce, dove il Taranto era più incisivo. Schierandomi a specchio, volevo creare dei duelli. ma abbiamo avuto dei problemi sul lato destro dei rossoblù. Nella ripresa ho inserito il trequartista e nell’ultimo quarto d’ora abbiamo fatto la partita che dovevamo. Il Taranto non usciva più dalla propria area, ma negli ultimi 10 metri dovevamo essere più cattivi. Abbiamo creato tanto, soprattutto con D’Agostino, Zigoni e Pandolfi e nel calcio conta fare gol. Il Taranto ha accusato un calo fisico e abbiamo sciorinato giocate non da Serie C. Siamo stati sfortunati, ma sono fiducioso, ho visto un miglioramento dal punto di vista del gioco. Capuano? Ai punti avrei vinto io ma non siamo nel pugilato. É finita 0-0 ed è stato più bravo lui poiché ha ottenuto ciò che voleva. Se non puoi vincere non devi perdere, il Taranto ha fatto ciò che avremmo dovuto fare noi a Picerno, dove abbiamo pagato cara una distrazione”.

