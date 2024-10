Spera: ‘Fondo Automotive cruciale per futuro del settore in Italia’

“Mantenere inalterato il Fondo Automotive nella Legge di Stabilità non è solo fondamentale, ma strategico,” dichiara Antonio Spera, segretario nazionale Ugl Metalmeccanici. La richiesta arriva in risposta alle notizie sulla possibile riduzione delle risorse destinate al settore automobilistico, attualmente pari a 4,6 miliardi, nella prossima Legge di Bilancio.

Secondo Spera, il fondo non andrebbe ridotto, ma anzi potenziato, per fronteggiare una crisi senza precedenti e per sostenere la complessa transizione tecnologica ed energetica. “L’Italia sta attraversando una fase critica,” continua il segretario Ugl Metalmeccanici, “ed è necessario un impegno del Governo per offrire un sostegno concreto e rispondere alla stringente tempistica imposta dall’Unione Europea per il raggiungimento delle emissioni zero di CO2.”

Spera conclude sottolineando la necessità di rinforzare il Fondo Automotive e favorire sinergie per indirizzare le risorse verso la produzione, a tutela dell’occupazione e del futuro dell’intero settore nel nostro Paese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author