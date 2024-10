Vaccino antinfluenzale: farmacie pugliesi rafforzano la prevenzione

Con l’arrivo dell’influenza stagionale, la rete delle farmacie di comunità pugliesi si conferma un elemento cruciale nel sistema di prevenzione e salute pubblica. Grazie alla diffusione capillare sul territorio, le farmacie offriranno un accesso immediato e sicuro per i cittadini che desiderano vaccinarsi, rafforzando così la protezione contro l’influenza e alleggerendo il carico sul sistema sanitario.

La campagna vaccinale 2024-2025, sostenuta dalla Giunta Regionale con un investimento di 1,3 milioni di euro, vedrà le farmacie somministrare vaccini antinfluenzali forniti dalle Asl. Questo impegno si inserisce nel progetto “Farmacia dei Servizi”, che riconosce alle farmacie un ruolo strategico nella prevenzione, non solo per le vaccinazioni ma anche per screening e test diagnostici.

I farmacisti pugliesi somministreranno vaccini contro influenza e Covid-19, offrendo ai cittadini un punto di riferimento sanitario polifunzionale, capace di rispondere in modo tempestivo alle esigenze della popolazione e di decongestionare le strutture ospedaliere.

Luigi D’Ambrosio Lettieri, Vice-Presidente FOFI, ha sottolineato l’importanza di incrementare la copertura vaccinale in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e dell’OMS, ribadendo il ruolo fondamentale del farmacista nel sistema sanitario territoriale. Anche Vito Novielli, presidente di Federfarma Puglia, ha espresso orgoglio per il contributo delle farmacie alla tutela della salute dei pugliesi, evidenziando la fiducia dei cittadini verso questo presidio sanitario accessibile e competente.

La campagna vaccinale 2024-2025 si prospetta, quindi, come un passo significativo verso una sanità territoriale più efficiente e vicina ai cittadini, grazie all’impegno delle farmacie pugliesi e alla loro presenza sul territorio.

