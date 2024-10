Torre Santa Susanna, storia di Lucia, laureata a 20 anni

TORRE SANTA SUSANNA – Lucia Grimaldi, a soli 20 anni, ha raggiunto un traguardo eccezionale: lo scorso 9 ottobre ha conseguito la laurea in Ingegneria chimica presso il Politecnico di Torino. Partita tre anni fa da Torre Santa Susanna, dopo essersi diplomata al liceo scientifico delle scienze applicate “Majorana” di Brindisi, Lucia ha affrontato il percorso universitario con passione e determinazione. Non aveva ancora compiuto 18 anni quando è arrivata a Torino, aiutata sia dal vantaggio di aver fatto la “primina” sia dalla sua innata curiosità e passione per le materie scientifiche.

Figlia di un docente delle superiori, Mimmo, Lucia ha perso sua madre a soli 11 anni, un evento che l’ha spinta a impegnarsi ancora di più per eccellere. Determinata a non fermarsi alla laurea triennale, ha già deciso di continuare gli studi nella specialistica, con un indirizzo in Biotecnologia alimentare, un campo che le interessa molto e che offre ottime opportunità di lavoro. Lucia si è posta l’obiettivo di terminare gli studi entro i prossimi due anni, quindi intorno ai 22 anni, sfiorando un record di precocità.

Oltre ai suoi successi accademici, Lucia ha passioni comuni a tanti giovani. Ama leggere libri non universitari e ascoltare musica, con una predilezione per Taylor Swift e, tra gli artisti italiani, Ultimo. Non si accontenta della musica digitale: ha acquistato vinili della Swift e ha anche partecipato a diversi concerti live. Musica, buona musica, che diventa elisir per la mente e per il cuore.

La storia di Lucia è un esempio di determinazione e forza di volontà. Con obiettivi chiari, la giovane dottoressa punta all’indipendenza, desiderosa di ringraziare la sua famiglia per il sostegno con il proprio successo professionale. Nonostante la giovane età, ha la determinazione e la sicurezza di chi sa esattamente cosa vuole. Cosa è. Cosa sarà. Lo studio, certo, ma non solo. Tra pensieri speciali per papà Mimmo che la supporta e per la mamma che, ancora oggi, continua a essere fonte di ispirazione e angelo custode di una vita esemplare, tutta da proteggere e, perché no, anche raccontare.

