Brindisi, il taekwondo come forma di inclusione

Mercoledì 30 ottobre, alle ore 16.30, la palestra della scuola “Mameli” nel Rione Paradiso di Brindisi si anima con esibizioni e gioia per l’inclusione sociale. L’evento, organizzato dalla Cooperativa San Bernardo sotto la guida del Direttore Pino Natale e in collaborazione con il Consorzio Br1, celebra l’integrazione attraverso il taekwondo come parte di un progetto inclusivo per ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Questa giornata di festa è parte di un programma che si concluderà a gennaio, coinvolgendo bambini di diverse età in attività integrate. Il progetto ha avuto inizio con esperienze di “fattoria didattica” alla Masseria S. Paolo, per poi proseguire con sport e arti marziali sotto la supervisione del direttore tecnico Francesco Campanella, e culminerà in laboratori creativi, il tutto coordinato da Alessandra Cuppone.

Essenziale è il contributo delle educatrici scolastiche e della psicologa Veronica Brescia, che supporta le famiglie con dedizione. L’Avv. Cuppone sottolinea l’importanza della collaborazione tra enti e istituzioni, puntando a una sempre maggiore vicinanza alle famiglie e sostegno nell’ambito dell’autismo. La speranza è che questo evento rappresenti un esempio e un incentivo per fare sempre di più nel campo dell’inclusione sociale.

