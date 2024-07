‘Sindaco abbandoni toni da campagna elettorale e mantenga promesse’

“Le reazioni del sindaco Poli Bortone e del Centrodestra alle critiche provenienti dalle opposizioni sul mancato rispetto delle promesse elettorali sono apparse piuttosto scomposte. Nelle sue dichiarazioni, il sindaco ha di fatto confermato le osservazioni riguardanti l’inadempienza delle promesse fatte in campagna elettorale: aveva promesso la creazione di specifici assessorati dedicati alla Cura, alle Marine e all’Università. Ora apprendiamo che questi diventeranno semplici deleghe trasversali attribuite a lei stessa e ad altri assessori, competenze che già esistevano sotto forme diverse”. Lo scrive in una nota Italia Viva Lecce.

“Un altro elemento di rilievo è l’assenza di riferimenti al futuro ruolo dell’onorevole Lisi: nonostante la sua importante esperienza come assessore a Galatina fino ad aprile 2024, non riceverà alcuna delega, probabilmente a causa delle incompatibilità stabilite dal TUEL”, evidenzia Italia Viva Lecce.

“Il sindaco Poli Bortone farebbe meglio a superare i toni da campagna elettorale, evitando di evocare vaghi disastri e iniziando a prendersi la responsabilità delle sue affermazioni. Il ruolo delle opposizioni non è nelle sue mani, né in quelle dei suoi sostenitori sui social. La democrazia si basa sulla libertà di esprimere opinioni diverse e la minoranza è un pilastro essenziale per la salute democratica. Anche le critiche che il sindaco considera irrilevanti sono fondamentali, poiché le promesse elettorali devono essere realizzate; non è accettabile inquinare il dibattito con false promesse”, continua Italia Viva Lecce.

“Il diritto di analizzare pubblicamente e mettere in discussione le decisioni della Giunta è cruciale per garantire trasparenza e responsabilità. Invitare la minoranza a non esprimere le proprie preoccupazioni appare come un tentativo di soffocare il dibattito democratico, vitale per assicurare che tutte le voci dei cittadini siano ascoltate”, conclude Italia Viva Lecce.

