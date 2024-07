Lecce. In scena “Charme in Rosa” la kermesse che valorizza vino e olio di Puglia

Boom di presenze a “Charme in Rosa”, la kermesse nata per valorizzare i vini rosati e gli oli extravergini d’oliva di qualità di Puglia giunta alla dodicesima edizione. L’evento, promosso dall’Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Lecce in collaborazione con AIS Puglia nella splendida cornice del Chiostro dei Domenicani del capoluogo salentino, anche quest’anno ha portato alla ribalta l’eccellenza e ha consentito grazie ad un ticket la degustazione ad appassionati ed estimatori non solo di vini e di oli, ma anche di formaggi locali, salumi della Valle d’Itria e prodotti vari da forno, oltre ai piatti unici realizzati da chef rinomati. Una serata memorabile all’insegna della musica e dei sapori autentici in grado di accontentare i palati più raffinati aperta con la Masterclass dal tema “Bolle Rosa Vintage” nel corso della quale sono state degustate alcune etichette vintage di spumanti metodo classico pugliesi rosé. Un’esperienza enogastronomica di alta qualità suggellata dall’offerta di oltre 150 vini rosati selezionati e più di 50 tipi di oli extravergini d’oliva per tuffarsi nell’estate brindando alla produzione d’eccellenza vitivinicola e olivicola di Puglia.

