Grottaglie, ceramica contemporanea: trionfa il cinese Lei Shao

Grottaglie ha vissuto una serata indimenticabile al Castello Episcopio, dove si è tenuta l’inaugurazione del XXXI Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo”. L’evento ha visto la partecipazione di artisti di fama internazionale, presentando una ricca esposizione di capolavori ceramici.

Il momento clou della serata è stato l’assegnazione del primo premio “Mediterraneo” all’artista cinese Lei Shao, per la sua opera “Slow Moving Shadow”. La giuria è rimasta affascinata dalla “forte carica materica, l’apparente fragilità e la complessa struttura che rievoca antiche forme architettoniche”. Questa combinazione di tradizione e innovazione ha conquistato il pubblico presente.

Il secondo premio è andato all’opera “Winter Doe” dell’ucraina Ielizaveta Portnova, una rappresentazione poetica di un animale che si muove con cautela sulla terra, realizzata con straordinaria maestria tecnica e ricca di significati profondi.

Il premio “Residenza d’artista”, riservato agli under 35 e promosso dalla BCC di San Marzano, è stato conferito a Zheng Ying per “Purity of True Feelings ‘Multicolor I'”, un’opera che esplora con eleganza la complessità delle relazioni umane.

Oltre ai principali riconoscimenti, la giuria ha assegnato menzioni speciali a Kimie Ino (Brasile), Michael Rice (Irlanda), Terenzio Sonda (Bassano del Grappa), Francesco Spagnulo (Grottaglie) e Danijela Pivasevic-Tenner (Serbia).

Il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, ha dichiarato con orgoglio: “Grottaglie si conferma ancora una volta capitale della ceramica contemporanea. Questo concorso attira artisti da tutto il mondo, rendendo la nostra città un crocevia di culture e creatività. Siamo fieri di ospitare un evento di tale portata internazionale”.

L’Assessore alla Cultura, Antonio Vinci, ha evidenziato il successo dell’edizione: “Quest’anno abbiamo ricevuto un numero record di partecipazioni da ogni angolo del globo, dimostrando l’importanza crescente di questo concorso nel panorama artistico internazionale. Grottaglie continuerà a essere un punto di riferimento imprescindibile per la ceramica contemporanea”.

Il Presidente della BCC di San Marzano, Emanuele di Palma, ha confermato il sostegno all’iniziativa, enfatizzando l’importanza di eventi come questo per la valorizzazione del territorio sia a livello nazionale che internazionale.

La serata si è conclusa con un’ondata di ammirazione per tutti gli artisti partecipanti. Il XXXI Concorso di Ceramica Contemporanea “Mediterraneo” ha confermato Grottaglie come centro nevralgico per l’arte ceramica contemporanea, esaltando eccellenza e creatività e lasciando un segno indelebile nel panorama artistico internazionale.

L’evento è organizzato dal Comune di Grottaglie con il patrocinio della Regione Puglia, Confindustria Taranto, Confartigianato, Associazione Italiana Città delle Ceramiche, e con il contributo di BCC San Marzano, Gruppo Megamark e Gesfa Srl. Sponsor tecnici: Azienda Agricola Vetrere e Monun Srl.

