Sigfrido Ranucci e Giovanna Botteri aprono “I Dialoghi di Trani”

Sono ufficialmente iniziati i Dialoghi di Trani. Ad aprire la XXIII edizione della rassegna, che quest’anno ha scelto come tema quello dell’Accoglienza, due volti iconici e pluripremiati del giornalismo televisivo come Sigfrido Ranucci, prima giornalista di inchiesta a RaiNews24, poi autore e conduttore della trasmissione Report (Rai3) e Giovanna Botteri, già corrispondente Rai dai fronti “caldi” come ex Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, e poi dal 2007 dagli Stati Uniti, Pechino e infine Parigi. Riflettori puntati sulla libertà di stampa e sullo stato dell’informazione in Italia.

