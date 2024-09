Alba Parietti al telefono durante il corteo storico, è disfida delle polemiche a Barletta

E’ la disfida delle polemiche quella andata in scena a Barletta quest’anno. Ad accendere gli animi dei cittadini, dei social e anche del mondo della politica la performance della celebre showgirl Alba Parietti, più volte pizzicata durante il corteo storico intenta ad usare il proprio smartphone. La showgirl infatti ha poi chiarito nelle scorse ore di aver utilizzato il telefono a causa di un lutto di una persona vicina.

Polemiche queste arrivate anche in consiglio comunale; pomo della discordia la frase dell’assessore Cilli in merito alla notorietà nazionale di Alba Parietti rispetto a quella di altri che non andrebbe oltre Barletta.

