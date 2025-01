Sicurezza a Spinazzola, prefetta rassicura la comunità: “controlli intensificati”

Il tema della sicurezza a Spinazzola al centro del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dalla prefetta Silvana D’Agostino, con la partecipazione dei vertici provinciali delle forze di polizia. Il sindaco, Michele Patruno, ha sollevato preoccupazioni per un crescente allarme sociale, legato a episodi criminosi recenti, tra cui un incendio, tre danneggiamenti di auto e un furto in abitazione. La prefetta ha rassicurato il sindaco e la popolazione spinazzolese, confermando che la sicurezza nel comune è sotto controllo e che sono previsti potenziamenti nelle attività di sorveglianza. A tal fine, è stata annunciata un’intensificazione dei controlli sul territorio, supportata anche dai dati recenti diffusi dall’Arma dei carabinieri: nel 2024, infatti, gli arresti sono passati da 11 a 14, con una percentuale del 60% di reati scoperti rispetto a quelli commessi. Inoltre, i controlli alla circolazione stradale sono aumentati del 7% rispetto all’anno precedente, con oltre mille operazioni svolte. Per migliorare ulteriormente la percezione di sicurezza tra i cittadini, dal mese di dicembre l’area di Spinazzola e Minervino Murge è stata coinvolta nelle attività dello squadrone Cacciatori di Puglia dei carabinieri, impegnato soprattutto nelle zone rurali della Murgia. Nei prossimi mesi, inoltre, la Stazione dei carabinieri di Spinazzola vedrà un incremento dell’organico con l’arrivo di tre nuovi agenti, portando il numero complessivo a dieci. La prefetta D’Agostino ha sottolineato che, sebbene il territorio rimanga complessivamente tranquillo, episodi sporadici come quelli recenti possano suscitare giustificata preoccupazione. “La situazione è sotto controllo, ma è fondamentale che i cittadini collaborino maggiormente con le forze di polizia”, ha dichiarato la prefetta. Ha inoltre evidenziato la bassa percentuale di denunce e ha esortato la popolazione a segnalare anche reati minori, come il ritrovamento di veicoli rubati o danneggiati nelle aree rurali. “È fondamentale per la sicurezza collettiva, soprattutto in un contesto agricolo, che tali fenomeni vengano adeguatamente riportati”, ha concluso D’Agostino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author