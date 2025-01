Consiglio comunale di Barletta, la maggioranza abbandona l’aula

BARLETTA – Ancora un consiglio comunale deserto a Barletta. La maggioranza di centrodestra abbandona l’aula di via Zanardelli, seguita a ruota dal sindaco Cannito, mentre l’opposizione si ritrova sola nei suoi banchi con un ordine del giorno nemmeno discusso. Restano non approvati i debiti fuori bilancio e il regolamento sulle manomissioni stradali. Un esito inatteso, dopo che Fratelli d’Italia aveva annunciato i passaggi previsti in seduta consiliare. Entro il 28 febbraio, invece, bisognerà approvare il bilancio di previsione, ma la maggioranza a 17 continua a scricchiolare.

