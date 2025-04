Trani, parte la campagna “Non ti bere la vita”

L’abuso di alcool nei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni è un fenomeno in costante crescita. Quello del “Binge drinking”, espressione che significa “abbuffata di alcolici” in una sola occasione al fine di ubriacarsi in modo intenzionale è un trend particolarmente pericoloso soprattutto nei fine settimana, che spesso sfocia nella guida in stato di ebbrezza. Proprio per arginare questo problema nelle città di Trani e Bisceglie, entrambe conosciute anche per la loro movida notturna, si mira a destrutturare di significati il modello comportamentale che associa l’atto del bere al “successo”, al “divertimento” e al “fascino”. Nasce così l’iniziativa “Non ti bere la vita”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author