Malore in cantiere a Trani: operaio in codice rosso

Un operaio edile di 61 anni, originario di Andria, ha accusato un malore mentre lavorava su un’impalcatura in un cantiere in zona Capirro a Trani nel pomeriggio di ieri. L’uomo è crollato a terra, e subito i colleghi hanno lanciato l’allarme al 118. In pochi minuti sono arrivati sul posto due equipaggi sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione e successivamente hanno trasferito il lavoratore, in condizioni gravi, all’ospedale “San Paolo” di Bari in codice rosso. Per facilitare il trasporto dell’uomo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autoscala. Un’operazione complessa, resa possibile grazie al coordinamento delle squadre sanitarie di Trani e Barletta.

