Show cooking con i ragazzi del Trani Autism Friendly

Si sono cimentati nella preparazione di diversi piatti e nell’imparare il mestiere della “cucina”. L’avventura di Cooking Aut è solo una delle tante iniziative promosse dal Trani Autism Friendly in collaborazione con la Asl Bat che dal 2019 continua a mettere in campo idee ed esperienze per ragazzi con disturbo dello spettro autistico, spingendoli a cimentarsi in tante diverse avventure. Il progetto si è chiuso con lo show cooking dello Chef Mario Cimino che ha iniziato e concluso il ciclo di appuntamenti condivisi da dieci ristoratori tranesi.

La cucina è stata per i ragazzi luogo e occasione meravigliosa con cui dar voce a creatività e maturare nuove competenze spendibili in futuro, grazie ad attività pratiche e concrete.

