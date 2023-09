Serie D, tre derby pugliesi in programma per la 4^ giornata di campionato

Sono tre i derby pugliesi in programma per il quarto turno di campionato in Serie D. Fari puntati sulla gara che vedrà sfidarsi a Matino Nardò e Barletta, due formazioni a caccia di riscatto dopo un avvio stagionale ampiamente al di sotto delle aspettative. Partita che verrà trasmessa in chiaro su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre, mentre in streaming, su Antenna Sud Sport, ci sarà il match delle ore 15 fra Palmese e Casarano. I rossazzurri cercheranno in Campania il primo successo del proprio campionato, galvanizzati dal buon pareggio raccolto con la Fidelis Andria domenica scorsa. Proprio i federiciani saranno impegnati in uno dei tre derby pugliesi, e dovranno ospitare il Gravina. L’obiettivo, è tornare al successo dopo lo stop della scorsa settimana, l’intenzione è raggiungere il blocco delle capolista, che al momento sono Altamura e Martina. I murgiani dovranno vedersela con la rivelazione Rotonda in Basilicata, nell’unico scontro apulo-lucano in programma per questa quarta giornata, mentre i biancazzurri saranno impegnati in casa della Gelbison. Il terzo derby pugliese è quello che vedrà protagonisti Bitonto e Fasano, con gli ospiti in striscia positiva ed i padroni di casa ancora a secco di gol e vittorie fre le mura amiche. Impegni campani anche per le neopromosse Gallipoli e Manfredonia, che ospiteranno rispettivamente Paganese e Angri. I giallorossi, dopo il buon pareggio raccolto con il Barletta, giocheranno a San Pancrazio Salentino ed a porte chiuse contro una delle big del girone. Il Donia se la vedrà invece con l’unica formazione ancora ferma a quota zero punti, in quello che possiamo già considerare uno scontro salvezza. Completa il quadro di giornata, la sfida dei Sassi fra Matera e Santa Maria Cilento.

