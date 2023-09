Verso Juve Stabia-Monopoli, De Risio e De Paoli ancora out

MONOPOLI – Arriva la seconda delle tre trasferte consecutive in Campania. Il Monopoli va a Castellammare di Stabia sul campo di una delle sorprese della prima parte del campionato di Serie C. 11 punti e primo posto in classifica per i gialloblù di mister Guido Pagliuca, reduci dallo 0-0 sul difficile campo di Cerignola. 4-3-3 il credo tattico dei gialloblù che nell’ultima uscita hanno schierato gli ex Bari Piovanello e Candellone assieme a Romeo nel terzetto d’attacco. In casa la Juve Stabia è tra le migliori del campionato, 6 punti in due gare con i successi su Avellino e Potenza, due squadre costruite per stare nelle parti altissime della classifica. Il Monopoli ci arriva reduce dall’1-1 di Caserta e con qualche certezza in più sul sistema di gioco di Tomei, che dovrebbe restare il 4-2-3-1 che diventa 3-2-4-1 in fase di possesso. Aria di conferma per Iaccarino e Hamlili mentre resteranno ancora ai box De Risio e De Paoli. La conferenza stampa prepartita scioglierà i dubbi ma per entrambi metà ottobre è la data indicata per il ritorno in campo. Fischio d’inizio alle ore 18.30, arbitrerà la gara il signor Virgilio di Trapani.

