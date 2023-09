D’Aversa: “Pochi giorni per preparare una sfida difficilissima”

Lecce – Mister Roberto D’Aversa si presenta nella sala stampa Sergio Vantaggiato dello stadio di Via del Mare di Lecce abbastanza tranquillo alla vigilia della sfida di domani contro il Napoli, iniziando a presentare la partita contro i partenopei dalla gara persa a Torino contro la Juventus.

“A Torino contro la Juventus abbiamo affrontato la gara con il miglior atteggiamento possibile. Ricordiamoci che la Juve è un top club senza coppe europee e quindi punta tutto suo campionato. Il fatto che Wladimiro Falcone non abbia effettuato delle vere e proprie parate la dice lunga sulla prestazione dei ragazzi.”. “Sicuramente – continua il tecnico giallorosso – dovevamo essere più bravi quando abbiamo rinconquistato palla.”

“Per quanto concerne la gara di domani è una partita difficilissima che ha avuto pochissimi giorni per essere preparata.” – “Il Napoli è una squadra completa e fortissima in ogni reparto capace di costruire con vari sistemi di gioco.” “Inoltre – conclude mister D’Aversa – Oshimen è uno dei centravanti più forti al Mondo capace di attaccare la profondità come pochi.”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp