Serie D, la presentazione della 6^ giornata di campionato

Sono due i derby pugliesi in programma per il prossimo turno di campionato in Serie D.

La Virtus Francavilla capolista sarà ospite a Matera di un Gravina particolarmente in salute. L’altro invece vedrà Casarano e Brindisi di scena al Capozza: vietato sbagliare per i rossazzurri, mentre gli adriatici saranno chiamati a fare punti per ridurre ulteriormente il -10 che li vede attualmente ultimi in classifica. Due gare che verranno trasmesse in diretta ed in chiaro dal Gruppo Editoriale Distante: Virtus Francavilla-Gravina su Antenna Sud Extra e Casarano-Brindisi su Teleregione. Il Manfredonia, attualmente penultimo, ospiterà invece la Nocerina seconda della classe al Miramare. Impegno d’alta classifica anche per il Martina, che in casa della Palmese tenterà il colpo grosso. Proprio come gli itrani, anche Nardò e Fasano saranno impegnati in Campania. I granata cercano riscatto contro il Costa d’Amalfi, mentre i biancazzurri della Selva saranno ospiti dell’Acerrana. La Fidelis Andria, dopo l’esonero di Danucci, vuole tornare in carreggiata: subito esame Angri per mister Scaringella. L’Ugento, dopo il primo storico successo di domenica scorsa, faranno visita ad un Francavilla in Sinni che fino ad ora non solo non ha ancora vinto, ma non ha ancora mai segnato. In un turno in cui spicca una pugliese o una lucana su ogni campo, il Matera proverà a proseguire il proprio buon momento contro l’Ischia, che non vince dalla prima giornata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author