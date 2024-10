Fasano, Iannini: “L’Acerrana vorrà fare risultato, imbarazzo per laformazione”

Anti-vigilia per il Fasano di Iannini che domenica scenderà in campo in terra campana con l’Acerrana per la sesta giornata di campionato. Prima vittoria in campionato sempre nel mirino della formazione biancazzurra che finora conta tre punti in classifica, per effetto di tre pareggi e due sconfitte. In serata il tecnico del Fasano ha presentato la sfida all’Acerrana ai canali ufficiali del club:

“Mi aspetto una partita difficile come tutte le partite di questo girone. Ovviamente noi dobbiamo fare una grandissima prestazione per portare a casa il risultato. Mi aspetto un’Acerrana tosta che vorrà fare risultato in casa. I miei giocatori sono tutti disponibili, ho veramente l’imbarazzo della scelta in questo momento. Mi stanno mettendo in difficoltà per fare la formazione”.

