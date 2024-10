Serie B, Cosenza: Corte Federale conferma penalizzazione di 4 punti

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite della Figc, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Cosenza, confermando i 4 punti di penalizzazione in classifica per la stagione in corso e una multa di 10.000 euro. La decisione è stata presa nell’ambito di due procedimenti distinti, come riportato sul sito ufficiale della Figc.

Confermata anche l’inibizione di 18 mesi per Roberta Anania, legale rappresentante del club all’epoca dei fatti, con l’accusa di violazioni amministrative segnalate dalla Covisoc.

Il Cosenza ha risposto con una nota ufficiale, dichiarando di prendere atto della decisione e ribadendo la sua convinzione di essere nel giusto. Il club annuncia l’intenzione di presentare ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni, definendo la sanzione “ingiusta”.

