Serie D, Ischia-Brindisi 2-2

Partita dai due volti per il Brindisi che concede un tempo agli avversari ma riesce a rimontare nella ripresa evitando la sconfitta sul campo dell’Ischia. I padroni di casa macinano gioco e prima sbloccano il risultato con Talamo in semi sforbiciata e poi raddoppiano quasi allo scadere con D’Anna. Nella ripresa un Brindisi diverso prova a pressare gli avversari riaprendo la gara con Cirio e riequilibrandola con Incerti per il definitivo due a due.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts