La Nocerina batte 2-1 in Salento un Ugento mai domo

Marquez e Felleca nel primo tempo, Juanito Sanchez nella ripresa. L’Ugento perde la propria prima sfida del 2024, ma a testa altissima contro la Nocerina in Salento. Non mancano le sorprese nell’undici titolare dei salentini, dove parte dalla panchina Sanchez a beneficio di Rossi. Si rivede dal primo minuto Regner a centrocampo.

Prima occasione per gli ospiti già dopo due minuti: Di Donato respinge il tiro incrociato di Marquez, , ma il gioco era fermo per posizione irregolare del centravanti rossonero.

Molossi costretti al cambio già dopo 8 minuti: Bollino si fa male ed abbandona il terreno di gioco, al suo posto entra Giacinti.

Il parziale si sblocca pochi istanti più tardi: proprio Giacinti mette in mezzo un buon pallone per Marquez, che salta più in alto di tutti ed insacca la rete che vale l’1-0. Nono centro in campionato per il capocannoniere dei molossi.

I salentini non ci stanno e sfiorano la rete del pareggio appena un minuto dopo: Navarro calcia dal limite dell’area, ma sul pallone ci arriva in maniera provvidenziale Wodzicki.

Al 16′ ci prova da posizione defilata Felleca, ma non trova lo specchio.

Al 20′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, calcia dalla lunga distanza Giacinti, la sfera termina però sul fondo.

Sono le prove generali per la rete del raddoppio, che arriva al 23′: lancio lungo dalle retrovie di Lomasto e stop perfetto di Felleca. L’ex Brindisi e Fidelis Andria. Quinto gol consecutivo in campionato per il classe ’98, quarta rete di fila dall’approdo a Nocera.

Al 33′ i padroni di casa provano a reagire con capitan Ruiz, cui torsione di testa è però imprecisa.

La ripresa si apre con un’inzuccata di Marquez, priva però di forza: interviene facilmente Di Donato.

Al 13′ della ripresa i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze: Oliva getta in mischia Juanito Sanchez ed è proprio il numero 10 giallorosso a realizzare la rete del 1-2, direttamente su calcio di punizione. Quinta marcatura stagionale per il capocannoniere dell’Ugento.

La partita è più viva che mai, l’Ugento aumenta i giri del motore ed al 25′ conquista un calcio di punizione. Questa volta però Wodzicki riesce ad intercettare la battuta di Sanchez.

Sugli sviluppi di un corner in favore dei giallorossi resta a terra l’estremo difensore della Nocerina va giù per un colpo al volto, Amabile calcia lo stesso, ma senza inquadrare il bersaglio più grosso.

Continua a spingere sull’acceleratore a caccia del 2-2 l’Ugento, che si rende nuovamente pericoloso su calcio di punizione. Al 39′ Sanchez spara sul fondo su calcio di punizione.

A cinque dal 90′ protesta la panchina locale per un contatto da ultimo uomo con protagonisti Sparandeo e Rossi: non c’è fallo per il direttore di gara.

Onore delle armi dunque per un Ugento mai dopo, che però cade contro la Nocerina per 1-2: i campani restano in testa con Casarano e Fidelis Andria.

