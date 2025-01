Gravina, Tiozzo: “Dopo l’espulsione piovute offese alla mia famiglia”

Brusca battuta d’arresto per il Gravina. I gialloblu, infatti, escono sconfitti dal “XXI Settembre-Franco Salerno” di Matera, soccombendo al Martina di misura al termine di una gara comunque giocata a viso aperto. Una sconfitta commentata così dal tecnico Luca Tiozzo ai microfoni di Antenna Sud: “Il calcio è così. Dovevamo essere più cinici, non ce l’abbiamo fatta e abbiamo subìto un bel gol da parte di Silvestro. Dobbiamo ripartire dal lavoro settimanale. Penso sempre al Gravina. Abbiamo 24 punti fermi, i giocatori lo sanno e quando scendono in campo sono tranquillo. In casa non riusciamo ad esprimere il nostro calcio perché forse il manto erboso non è perfetto e non riusciamo a creare i presupposti come ad inizio campionato. L’uscita dal campo? Siamo a Matera e abbiamo giocato in trasferta perché i tifosi avversari erano di più. Sono stato espulso per niente e sono piovuti delle offese, anche alla famiglia. Dovrebbero partire dei Daspo anche qui perché sono riconoscibili. Non va bene, questo lede il mio lavoro e il fatto che sono padre di famiglia”.

