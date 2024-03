Serie D, il riassunto del turno infrasettimanale pre-pasquale

Tanti gol e zero pareggi nel turno infrasettimanale pre-Pasquale di Serie D. La 29esima giornata di campionato ha infatti conosciuto solo vincitori o vinti, e le sorprese (come di consueto) non sono mancate. Le prime tre della classe vincono ancora. L’Altamura capolista espugna il Curlo di Fasano e porta a casa il 18esimo successo del proprio campionato. Grande e Loiodice regalano tre punti ai murgiani, serve a nulla la rete di Persano. Biancazzurri della Selva a +5 sulla zona playout. Terzo successo consecutivo per il Martina, che archivia la pratica Angri battendo i grigiorossi 3-0 a domicilio. Un successo che porta la firma di Palermo, Virgilio e Langone. La Fidelis Andria si aggiudica il derby con il Barletta, che cade 2-1 al Puttilli. Apre le marcature Giambuzzi, la pareggia Diaz. Nel finale Cecere realizza il gol vittoria. Successo in trasferta anche per il Casarano, che batte non senza fatica il Santa Maria Cilento in un match che offre sette gol e sette marcatori diversi. Padroni di casa avanti due volte nei primi venti minuti, prima con Coulibaly, poi con Gaeta. Entro l’intervallo Giannini e Guastamacchia pareggiano i conti. Nella ripresa salgono in cattedra Diop e Corvino, ma nei minuti finali Catalano fa tremare i salentini. Rossazzurri adesso quarti in compagnia del Nardò, caduto intanto al Miramare. Al Manfredonia basta il quinto gol in campionato di Carbonaro, che punisce il Toro così come all’andata. Perde ancora terreno il Matera, Cajazzo decide in favore del Rotonda il derby tutto lucano giocato nella Città dei Sassi. Secondo ko di fila anche per la Paganese, il Gravina gliene segna cinque. Inaugura il tabellino dei marcatori Santoro dopo pochi secondi, il pareggio di Iannone non tarda ad arrivare, così come il nuovo vantaggio gialloblù di Coppola. Nella seconda metà del primo tempo Stauciuc fa 3-1. La doppietta del centravanti romeno arriva ad inizio ripresa. Poi un autogol di Morales e la ciliegina sulla torta di Corigliano. Il Gravina aggancia il Gallipoli a quota 30, con i giallorossi che intanto cadono in casa contro la Palmese. Salentini avanti nel parziale grazie ad un autogol, Volpe e Aquino però la ribaltano. Il solito Munoz fa 2-2, ma il match winner di giornata è Peluso. Cade infine fra le mura amiche del Degli Ulivi il Bitonto, la Gelbison vince 4-0: tra il gol di Croce e quello di Barone, c’è la doppietta di Kosovan.

