Serie D/H: Ufficiale, salta la panchina del Costa d’Amalfi

La sconfitta per 5-1 di ieri pomeriggio contro l’Ugento, è costata la panchina a Luigi Proto, tecnico del Costa d’Amalfi esonerato nella mattinata di oggi.

La decisione del club

Attraverso una nota ufficiale, il Costa d’Amalfi ha deciso di cambiare guida tecnica, esonerando l’allenatore che ha messo la firma sulla storica promozione in Serie D dei costieri, avvenuta ai play off contro il Bisceglie, lo scorso giugno. Decisione, ovviamente dettata dai risultati deludenti che vede i campani in fondo alla classifica.

Caccia al successore

Sono ore importanti in casa Costa d’Amalfi per capire chi sarà a prendere il posto di Luigi Proto in vista di questo rush finale della stagione. Attualmente, i campani si trovano al terzultimo posto a solo un punto di vantaggio dalla retrocessione diretta.

