Taranto, stadio Iacovone: demolita la Curva Nord (video)

Proseguono a ritmo serrato i lavori di demolizione allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Dopo l’abbattimento della Curva Nord, gli interventi si sono spostati sulla Gradinata, dove sono in azione mezzi meccanici per completare le operazioni. Contestualmente, i lavori hanno preso il via anche nell’area delle piscine olimpiche, parte del progetto di riqualificazione complessiva dell’impianto.

