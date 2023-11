Serie D/H: Tre derby pugliesi ed uno lucano per il 12° turno di campionato

Dal derby della BAT fra Fidelis Andria e Barletta, a quello d’alta classifica con protagonisti Altamura e Fasano. Passando per quello che vedrà in campo in Salento Nardò e Manfredonia. Il dodicesimo turno di campionato in Serie D proporrà svariati incontri di cartello, tre dei quali tutti pugliesi. Una Fidelis Andria in difficoltà, smaltite le fatiche di coppa, ospiterà un Barletta in salute e reduce da due vittorie consecutive. L’Altamura capolista proverà a difendere la vetta della classifica dalla formazione con cui al primo posto si è alternata nelle ultime settimane, ossia il Fasano. I biancazzurri della Selva non vincono da tre turni, ma in trasferta continuano a vantare il miglior rendimento del girone H con dodici punti conquistati in cinque gare esterne. La Team viene invece da tre successi di fila, e non ha intenzione di fermarsi. Il Nardò ospiterà il Manfredonia in un match da vincere se si vorrà mantenere la scia delle altre componenti del podio allargato. I salentini hanno vinto cinque delle ultime sei partite e non perdono da inizio ottobre. Il Donia ha invece raccolto in trasferta 6 dei 9 punti che vanta in classifica, e proverà a sfruttare questo dato per sgambettare il Toro, provando a portare a casa punti utili per la salvezza. Il Casarano scenderà in campo nuovamente al Capozza contro un Santa Maria che negli ultimi due turni ha subito dieci reti e portato a casa zero punti. Uno status di salute opposto quello dei rossazzurri, imbattuti dalla prima di campionato. Vuole tornare sul podio il Martina, che spera di ritrovare i tre punti un mese dopo l’ultima volta. Contro l’Angri gli itrani proveranno ad invertire il trend della pareggite. Sarà un vero e proprio scontro diretto in ottica salvezza quello che vedrà il Gallipoli scendere in campo a Palma, in casa del fanalino di coda del girone H. Spera in un passo falso dei campani anche il Bitonto, ad oggi penultimo e domenica ospite della Gelbison. Il Gravina se la vedrà al Vicino con la Paganese, impianto in cui negli ultimi due turni sono arrivati quattro punti. Spazio, infine, al derby tutto lucano con in campo Rotonda e Matera.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp