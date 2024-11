Serie D/H: le designazioni arbitrali della 12a giornata

In queste ore, il Can D ha diramato le designazioni arbitrali in vista della 12a giornata del Girone H di Serie D.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Brindisi-Matera

Paolo Isoardi di Cuneo

Davide Marro di Cuneo

Gabriele Fracasso di Torino

Casarano-Ugento

Costanzo Cafaro di Alba – Bra

Simone Ambrosino di Nichelino

Domenico Manzari di Torino

Fasano-Virtus Francavilla

Giuseppe Scarpati di Formia

Filippo Panebarca di Foggia

Francesco Di Muzio di Foggia

Costa d’Amalfi-Fidelis Andria

Alessandro Bini di Macerata

Matteo Pernarella di Ciampino

Raffaele Trapasso di Vibo Valentia

Gravina-Francavilla

Simone Palmieri di Avellino

Vincenzo Tallarico di Ercolano

Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata

Ischia-Manfredonia

Andrea Paccagnella di Bologna

Manuel De Lucia di Frosinone

Giada Di Carlantonio di Roma 2

Martina-Angri

Leonardo Cipolloni di Foligno

Giovanni Fiordi di Gubbio

Leonardo D’Andrea di Viterbo

Palmese-Nocerina

Francesco Martini di Valdarno

Giulio Pancani di Roma 1

Bruno Dattilo di Roma 1

Real Acerrana-Nardò

Alessio Vincenzi di Bologna

Andrea Della Bartola di Pisa

Giacomo Ginanneschi di Grosseto

