Serie C, 15° turno da urlo: big match in Puglia, Campania e Sicilia

Il 15° turno di campionato in Serie C verrà inaugurato dal derby tutto siciliano tra Catania e Trapani, protagoniste annunciate di questa stagione, ma distanti in classifica appena un punto nei bassifondi della griglia delle prime dieci. L’altro anticipo del venerdì fissato per le 20.30 vedrà il Foggia allo Zaccheria contro la Casertana: i falchetti sono reduci da tre pareggi di fila, mentre i satanelli sono tornati al successo dopo tre sconfitte consecutive. Anche in questo caso, le due formazioni sono distanti una sola lunghezza, ma occupano la zona playout. Non si giocherà causa sosta delle nazionali la sfida tra Juventus Next Gen e Turris: saranno pertanto solo due le gare previste per le 17.30 di sabato. In campo, in trasferta, le due lucane del girone C: il Potenza sarà a Giugliano, mentre il Picerno sarà a Potenza, dove però troverà il Sorrento. Si tratta di un doppio scontro diretto da zona playoff. Il Potenza, in striscia positiva da otto giornate, se la vedrà contro un Giugliano che ha dimostrato di non avere mezze misure: l’ultimo pareggio dei gialloblù risale a inizio settembre. La domenica sportiva di Lega Pro verrà inaugurata da un’altra pugliese, ossia l’Altamura, che contro il Messina cercherà continuità di risultati utili: i murgiani sono imbattuti da cinque turni, mentre i siciliani sono tornati al successo dopo un digiuno lungo dieci giornate. Tris di incontri invece alle 17.30: il Taranto a Cava proverà a sfatare un tabù che ormai regna dal 2008, dopo aver conquistato sei punti nelle ultime due. In contemporanea il Latina ospiterà un Crotone sempre più in ascesa, ma che in trasferta fa più fatica del dovuto. Il big match di giornata non può non essere il derby campano Benevento-Avellino: la capolista vuole allungare sulle inseguitrici, ma i lupi intendono tornare ad accorciare il gap, nonostante l’unico punto conquistato nelle ultime due settimane. Riflettori però puntati anche su un altro derby, ossia quello tutto pugliese con in campo seconda e terza della classe: ossia Monopoli e Cerignola. Il Gabbiano, imbattuto da 7 giornate, non vince in casa da fine settembre. L’Audace intende invece riprendere la propria corsa dopo il pareggio con il Crotone e la sconfitta di Taranto. Tutto ciò nel posticipo del lunedì.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author