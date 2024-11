Manfredonia, torna il terzino De Luca

Il Manfredonia Calcio 1932 ha ufficializzato il tesseramento del terzino sinistro classe 2004 Umberto De Luca. Il giovane difensore, già conosciuto dai tifosi biancocelesti per aver indossato la maglia del club nella seconda parte della stagione 2023/2024 con 13 presenze all’attivo, torna a disposizione del tecnico Franco Cinque per dare solidità e versatilità al reparto arretrato.

De Luca, calciatore di fisico prestante e dotato di un piede mancino, può ricoprire sia il ruolo di terzino che quello di difensore centrale. La sua carriera giovanile si è formata in settori prestigiosi come quelli di Napoli (Under 19) e Genoa (Under 17 e Under 19). Successivamente, ha maturato esperienza in Serie D con il Lamezia Terme nella stagione 2022/2023 e in Lega Pro con il Cerignola nella stagione 2023/2024.

Il difensore è già aggregato al gruppo squadra e sarà disponibile per la trasferta di domenica contro l’Ischia. Un innesto importante per il Manfredonia, che punta su De Luca per rafforzare la sua retroguardia nella corsa agli obiettivi stagionali.

