Serie D/H, 25a Giornata: programma e designazioni arbitrali

Ben quattro i derby pugliesi in programma per il prossimo turno di campionato. Ultima chiamata al titolo per il Casarano, che sfida in trasferta la Team Altamura capolista. La distanza fra salentini e murgiani è ad oggi di nove punti: al D’Angelo i rossazzurri faranno di tutto per restare in corsa, o quantomeno per restare in zona playoff.

Nel frattempo in Martina ospita il Gravina. Dopo due pareggi di fila, i biancazzurri proveranno a far valere il fattore Tursi, impianto in cui la ciurma di Pizzulli è ancora imbattuta in campionato. D’altro canto il Gravina cercherà la propria prima gioia esterna stagionale. I gialloblù per rendimento esterno hanno fatto peggio di chiunque altro nel girone H, raccogliendo appena due punti in dodici gare.

Il Matera vuole tornare nella griglia delle prime cinque, ma per riuscirci bisognerà prima superare un Nardò ferito e reduce da tre sconfitte consecutive.

Impegno campano invece per la Fidelis Andria, con i federiciani di scena in casa dell’Angri: in campo il miglior attacco contro la peggior difesa del raggruppamento. 41 gol fatti da una parte, 41 gol subiti dall’altra.

Il Fasano ospiterà la squadra più in forma di questo 2024 al Curlo, ossia la Palmese, mentre un altro importante derby sarà quello che si disputerà al Puttilli fra Barletta e Manfredonia. I biancorossi vogliono tirarsi fuori dalla zona playout, mentre per i sipontini questa sfida tutta pugliese sarà una nuova chance di fuga verso la salvezza.

Restando in tema salvezza, sarà cruciale per la lotta al mantenimento della categoria il derby fra Gallipoli e Bitonto, attualmente terzultima e quartultima forza del campionato. Completano il quadro della 25^ giornata il derby campano Paganese-Gelbison ed il match che vedrà il Rotonda ospitare in Basilicata il Santa Maria Cilento fanalino di coda.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Barletta-Manfredonia (Selvatici di Rovigo), Fasano-Palmese (Marin di Portogruaro), Gallipoli-Bitonto (Palmieri di Avellino), Martina-Gravina (Bianchi di Prato), Matera-Nardò (Torreggiani di Civitavecchia), Paganese-Gelbison (Lacerenza di Barletta), Santa Maria Cilento-Rotonda (Ferrara di Roma 2), Team Altamura-Casarano (Pasculli di Como), Angri-Fidelis Andria (Caggiari di Cagliari)

