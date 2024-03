Verso Virtus Francavilla-Latina: Riecco Di Marco, Polidori verso il recupero, Biondi ai box

La scintilla da cui ripartire la squadra l’ha vista. Ora però bisogna cavalcarla, perché la classifica chiede punti utili per tirarsi fuori dai guai. Il match con il Latina vedrà la Virtus Francavilla mettere in campo tutto il necessario per avere la meglio contro un avversario insidioso, in fiducia e ad oggi difficile da affrontare. I nerazzurri laziali sono reduci da tre vittorie nelle ultime quattro giornate, ed in occasione dell’ultimo turno hanno fermato il Cerignola fra le mura amiche del Francioni. Il precedente dello scorso 25 ottobre imporsi per 1-0 vide la formazione di mister Di Donato, esonerato tre mesi dopo per far spazio a Gaetano Fontana. Con il tecnico calabrese in panchina, i nerazzurri viaggiano ad una media di due punti a partita e nelle ultime sette uscite hanno perso solo contro il Giugliano, raccogliendo intanto ben 14 punti su 21. Un rullino di marcia invidiabile per una compagine partita con l’intenzione di mantenere la categoria.

Lo stesso obiettivo che insegue la Virtus, seppur con una classifica diversa. Dall’infermeria giungono intanto notizie agrodolci per mister Villa, che potrebbe recuperare sia Polidori che Ingrosso. Difficilmente però sarà a disposizione Biondi, mentre restano da valutare Agostinelli e Molnar. Si rivedrà in campo dal primo minuto, dopo aver scontato un turno di squalifica Di Marco, che potrebbe però vestire i panni di quinto proprio al posto di Biondi, lasciando un posto in mediana a Garofalo, con anche Izzillo che scalpita dopo il ritorno in campo di lunedì scorso. Nessuna sorpresa prevista per quanto concerne le retrovie, mentre in cabina di regia Laaribi è ancora favorito su Risolo per una maglia da titolare.

