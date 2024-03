Ora Lecce, Baschirotto tra pelle d’oca e voglia di riscatto

Lecce – Nell’ultima puntata di Ora Lecce, in onda mercoledì 28 febbraio, tra gli ospiti di serata, oltre alla giornalista e dirigente del Liceo Palmieri Loredana Di Cuonzo e il giornalista di CalcioLecce Gabriele De Pandis, anche il difensore giallorosso Federico Baschirotto. Uno dei simboli più amati dai tifosi, non solo salentini, del Lecce degli ultimi due anni si è detto emozionato quando ha saputo che i biglietti del settore ospiti dello Stirpe di Frosinone erano andati esauriti in appena quindici minuti. Inoltre ha analizzato il momento della squadra e gli obiettivi da raggiungere nelle prossime sfide.

