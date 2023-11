Serie D/H: come cambia la classifica dopo la 12^ giornata di campionato

La dodicesima giornata di campionato in Serie D è servita ad allargare il podio, estendere la zona playoff ed accorciare quella playout. L’Altamura capolista ha superato il Fasano e raccolto il proprio quarto successo consecutivo. Per abbattere i biancazzurri della Selva, a secco di vittorie da quasi un mese, è bastato un gol di Lattanzio. I murgiani sono in forma, così come lo è anche il Casarano, che archivia la pratica Santa Maria grazie alle reti di Falcone e Gjonaj. Resta sulla scia delle prime due anche la Gelbison, a cui basta Croce per superare di misura il Bitonto, condannando i neroverdi all’ultimo posto della graduatoria. I cilentini occupano ora il gradino più basso del podio, dove hanno agganciato il Nardò, che nel derby con il Manfredonia non è andato oltre il pari. Un 1-1 firmato Milli e Carbonaro che sa di bicchiere mezzo pieno per i sipontini, che toccano così la doppia cifra di punti. A quota 20, a chiudere la zona playoff, ci sono tre squadre, tutte biancazzurre: Fasano, Martina e Fidelis Andria. Gli itrani sono tornati al successo superando per 2-1 l’Angri: al Tursi apre le marcature Tuccitto e le chiude Palermo. Nel mezzo, il momentaneo pareggio di Fabiano. I federiciani hanno invece vinto il derby della BAT con il Barletta, sorpassando in classifica proprio i biancorossi, che restano a quota 19. Segna subito Giambuzzi, la pareggia Diaz. Entro la fine del primo tempo Scaringella con una doppietta ipoteca la vittoria. Nella ripresa Silvestri accorcia le distanze, ma Sasanelli la chiude. Serve a nulla il 4-3 di Marilingo. Non riesce a sfruttare questo passo falso il Matera, che nel derby con il Rotonda cade 2-1 in rimonta: Lautaro e Cajazzo rispondono ad Infantino. Le due lucane in classifica sono divise dalla Paganese, che a Gravina ha intanto vinto 3-2. Faiello, Sorgente e Iannone vanificano il momentaneo 2-0 targato Longo e Santoro. Tra l’undicesimo e il dodicesimo posto c’è ora uno spacco di 4 punti, il più grande dell’intera classifica. La Palmese ha sorpassato il Gallipoli e abbandonato l’ultimo posto dopo un netto 3-0 firmato Amato e Puntoriere, con quest’ultimo autore di una doppietta. I salentini sono ora penultimi assieme al Gravina.

