Volley: Ljubo Travica è il nuovo allenatore della Prisma Taranto

Ljubo Travica è il nuovo allenatore della Gioiella Prisma Taranto, manca solo l’ufficialità. Per lui si tratta di un ritorno in Italia dopo l’esperienza a Vibo Valentia nella stagione 2007/08. Negli ultimi anni ha lavorato in Polonia con il Resovia dal 2008 al 2011, in Qatar all’Al Rayyan e Al Arabi, in Iran nell’Urmia nella stagione 2016/17, in Russia al Krasnoyarsk (2018/19) e, nelle ultime tre stagioni, in Tunisia all’Esperance Sportive de Tunisi.

