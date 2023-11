Volley: Travica, ‘Taranto sfida stimolante che voglio vincere’

La Gioiella Prisma ha scelto Ljubomir Travica come nuovo allenatore. Una scelta ben ponderata, basata sull’esperienza, la serietà del metodo di lavoro e l’alto livello tecnico del coach nato a Ervenico (Croazia) classe 1954.

Dopo un passato da giocatore in Italia (schiacciatore) a Modena, Padova, Brugherio, diventa allenatore e dal 1990 comincia un percorso da tecnico in numerose squadre tra A1 e A2: Ferrara, Catania, Brescia, Milano, Parma, Piacenza, Latina, Vibo Valentia e Castellana Grotte. Nelle ultime stagioni è protagonista in Polonia, a Resovia dal 2008 al 2011, poi in Qatar all’Al Rayyan e Al Arabi, in Iran nella stagione 2016-17, all’Urmia, in Russia al Krasnoyarsk 2018-19 e in Tunisia con l’Esperance sportive de Tunisi con cui vince 3 campionati consecutivi.

“Come tutte le esperienze che ho vissuto finora, Taranto si presenta come una bella sfida che intendo cogliere con serietà e su cui lavorerò insieme a tutto il gruppo, che, mi auguro possa coglierla insieme a me. È davvero stimolante e voglio vincerla per riuscire a raggiungere l’obiettivo preposto. È allettante tornare in Italia, nel campionato più forte e spettacolare del mondo”. Queste le prime parole di Travica da neo tecnico rossoblu.

