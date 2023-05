Serie D/H: Cavese-Brindisi, servirà lo spareggio per la Serie C

Servirà lo spareggio per stabilire chi, tra Cavese e Brindisi, salirà in Serie C la prossima stagione. La squadra di Danucci ha espugnato il Piccirillo di Santa Maria Capia a Vetere (2-0), mentre i metelliani hanno surclassato la Nocerina (6-1) al Simonetta-Lamberti. La sfida finale si giocherà domenica 14 maggio (si attende solo l’ufficialità) con sede da stabilire.

ALTRI VERDETTI

PROMOZIONE: Spareggio Brindisi-Cavese

PLAYOFF: Perdente Brindisi/Cavese-Casarano; Nardò- Barletta.

PLAYOUT: Nocerina-Francavilla; Gravina-Molfetta

RETROCESSE: Lavello e Puteolana retrocedono in Eccellenza.

SERIE D/H – RISULTATI 34a GIORNATA (ULTIMA)

Sabato 06/05/2023

Puteolana-Matera 1-2

35’ Guarracino (P), 65’ Russo (M), 87’ Orefice (M)

Domenica 07/05/2023

ORE 15.00

Bitonto-Casarano 2-2

11’ Citro (C), 33’ rigore Strambelli (C), 70’ Maffei (B), 74’ Tangorre (B)

Cavese-Nocerina 6-1

11’ Bubas (C), 19’ Foggia (C), 30’ Bacio Terracino (C), 35’ Cuomo (C), 50’ Foggia (C), 54’ Gagliardi (C), 74’ Talamo (N)

Fasano-Barletta 1-3

12’ Di Piazza (B), 47’ Forbes (F), 54’ Lavopa (B), 63’ Cristallo (B)

Francavilla-Martina 3-3

7’ Rajkovic (F), 8’ Meneses (M), 29’ Meneses (M), 45’+5’ Nolè (F), 62’ Rajkovic (F), 81’ Ancora (M)

Gladiator-Brindisi 0-2

45’ Santoro (B), 59’ Opoola (B)

Gravina-Lavello 3-1

15’ Manes (G), 28’ Liccardi (L), 74’ Zappacosta (G), 90’+5’ Coppola (G)

Molfetta-Afragolese 0-2

13’ Padulano (A), 90’+ 4’ Mancino (A)

Nardò-Team Altamura 5-2

7’ Molinaro (TA), 12’ De Giorgi (N), 27’ Ciraci (N), 48’ Fedel (N), 53’ Mattera (TA), 57’ Ciraci (N), 82’ Gjonaj (N)

CLASSIFICA

Cavese 69 (Spareggio per la C)

Brindisi 69 (Spareggio per la C)

Nardò 65 (playoff)

Barletta 64 (playoff)

Casarano 57 (playoff)

Team Altamura 56

Matera 50

Martina 45

Fasano 44

Bitonto 43

Afragolese 39

Gladiator 37

Nocerina 36 (playout)

Gravina 34 (playout)

Molfetta 32 (playout)

Francavilla 30 (playout)

Lavello 27 (retrocessa in Eccellenza)

Puteolana 19 (retrocessa in Eccellenza)

