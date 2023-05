FASANO – Il Barletta chiude il girone H di Serie D vincendo 3-1 sul campo del Fasano. I gol di Di Piazza, Lavopa e Cristallo valgono il tris al Vito Curlo. Per la squadra di Tisci, momentaneo pareggio di Gomes.

Scelte a sorpresa di Farina, che manda in panchina Scaringella e i diffidati Loiodice e Vicedomini. Dall’inizio Lavopa e Lattanzio dietro Di Piazza. Prima convocazione per il classe 2007 Marco Cafagna, fratello del titolare 2002 Antonio. Fasano senza più nulla da chiedere, ma con Corvino che punta a difendere lo scettro di capocannoniere del campionato.

Due minuti e prima chance per il Barletta, tiro da fuori di Lavopa di poco a lato. Al 7′ contropiede biancorosso iniziato e concluso da Di Piazza, scavetto deviato e traversa piena a Menegatti battuto. Occasione per il Fasano un minuto dopo, Divittorio, barlettano, la cicca di testa davanti a Lovecchio. Al 13′ recupera palla Ponzo, Lattanzio lancia Di Piazza che apre il piattone e batte Menegatti per l’1-0 del Barletta. Al 20′ traversa di Corvino direttamente da calcio d’angolo, sul contropiede riparte Lavopa che serve Lattanzio, pallonetto su Menegatti in uscita e altra traversa. Il Fasano si riaffaccia in avanti con Lezzi, destro potente ma impreciso. Ancora da fuori i padroni di casa con Manfredi, Lovecchio manda in angolo. Il Barletta risponde al 28′ con Di Piazza che vince un contrasto aereo e calcia col destro in corsa, alto. La squadra di Tisci si fa vedere ancora al 37′, Losavio si accentra e calcia verso la porta, Lovecchio c’è. Ancora presente il portiere biancorosso al 41′, Gomes ha lo spazio per colpire ma il destro è centrale. È l’ultima occasione del primo tempo.

Ripresa al via e subito pareggio del Fasano. Dopo due minuti il Barletta perde palla ai 30 metri, palla dentro per Gomes che incrocia col destro e batte Lovecchio. Brutto approccio dei biancorossi, che provano a rispondere con Di Piazza al 5′: mancino alto. Al 10′ torna avanti il Barletta: cross di Cafagna sul secondo palo, Lavopa di testa e tutto solo spiazza Menegatti per il 2-1. Il Fasano non ci sta e prova a reagire con Losavio due minuti più tardi: tiro dal vertice dell’area, di poco fuori. Al 19′ arriva anche il tris: Loiodice appena entrato imbecca Cristallo, destro in corsa e 3-1 biancorosso. Il gol e i cambi abbassano i ritmi, al 33′ ci prova Petta con un colpo di testa da calcio d’angolo, mira imprecisa.

Poche emozioni nel finale di partita, il Fasano si trascina fino al triplice fischio mentre il Barletta chiude il campionato al quarto posto con 64 punti. Biancorossi attesi dalla semifinale playoff in casa del Nardò, in programma domenica 21 aprile, dopo lo spareggio per il primo posto tra Brindisi e Cavese.

TABELLINO

FASANO (4-2-3-1): Menegatti; Manfredi, Onraita, Aprile (60′ Battista), Divittorio (85′ Farinola); Lezzi, Bianchini; Losavio (75′ Amoruso), Corvino, Calabria (60′ Lofoco); Gomes Forbes (82′ Vantaggiato). A disposizione: Cannalire, Loconsole, Chironi, Pierpaoli. All. Tisci.

BARLETTA (4-3-2-1): Lovecchio; Cristallo, Petta, Telera, Milella; Feola, Ponzo (62′ Padalino), A. Cafagna (88′ M. Cafagna); Lavopa (75′ Russo), Lattanzio (60′ Loiodice); Di Piazza (65′ Scaringella). A disposizione: Piersanti, Visani, Vicedomini, Mercorella. All. Carbone.

Arbitro: Federico Tassano della sezione di Chiavari.

Assistente 1: Alessandro Laurieri della sezione di Matera.

Assistente 2: Nicola Giancristofaro della sezione di Lanciano.

Marcatori: 13′ Di Piazza (B), 47′ Gomes Forbes (F), 55′ Lavopa (B), 64′ Cristallo (B).

Ammoniti: Calabria (F), Corvino (F), Cristallo (B), Lavopa (B), Lezzi (F), M. Cafagna (B).

Angoli: 6-5.

Recupero: 0′ pt, 4′ st.

