Serie B: Risultati e classifica della 36a Giornata

SERIE B – RISULTATI 36a GIORNATA

Venerdì 05/05/2023

ORE 20.30

Perugia-Cagliari 0-5

5′ Lapadula (C), 30′ Azzi (C), 45′ Mancosu (C), 49′ Kourfalidis (C), 87′ Lapadula (C)

Sabato 06/05/2023

ORE 14.00

Cittadella-Benevento 3-1

18’ Pettinari (B), 28’ Vita (C), 82’ Maistrello (C), 89’ Carriero (C)

Cosenza-Venezia 1-1

34’ Pohjanpalo (V), 90’ D’Urso (C)

Genoa-Ascoli 2-1

16’ Bani (G), 63’ Badelj (G), 68’ Marsura (A)

Modena-Bari 1-1

34’ Ricci (B), 77’ rigore Diaw (M)

Pisa-Frosinone 1-3

1’ Gliozzi (P), 32’ autorete Rus (F), 52’ Borrelli (F), 77’ Caso (F)

Reggina 🟥-Como 2-1

22’ Strelec (R), 52’ Strelec (R), 89’ Cutrone (C)

Ternana-Sudtirol 0-1

42’ Curto (S)

ORE 16.15

Palermo-Spal 0-0

Domenica 07/05/2023

ORE 16.15

Parma-Brescia

CLASSIFICA

Frosinone 74 (Promosso in Serie A)

Genoa (-1) 70 (Promosso in Serie A)

Bari 62

Sudtirol 57

Cagliari 54

Parma (-1) 51

Venezia 46

Ascoli 46

Pisa 46

Palermo 46

Reggina (-7) 45

Modena 45

Como 43

Ternana 43

Cittadella 41

Cosenza 39

Brescia 38

Perugia 36

Spal 35

Benevento 32

PROSSIMO TURNO 37a GIORNATA

SABATO 13/05/2023

ORE 14.00

Ascoli-Cosenza

Bari-Reggina

Benevento-Modena

Brescia-Pisa

Cagliari-Palermo

Como-Ternana

Frosinone-Genoa

Spal-Parma

Sudtirol-Cittadella

Venezia-Perugia

